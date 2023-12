Skull and Bones – Neuer Release-Termin, Closed Beta, Editionen und Trailer

Im Rahmen der The Game Awards 2023 hat Ubisoft nicht nur einen neuen Trailer von „Skull and Bones“ gezeigt, sondern einen neuen Release-Termin verraten. Jetzt soll das kooperative Open-World-Piraten-Action-RPG am 16. Februar 2024 in See stechen. Die Veröffentlichung findet für PC (EGS und Ubisoft Store), Amazon Luna, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Des Weiteren wird das Entwicklerstudio Ubisoft Singapur vom 15. bis zum 18. Dezember 2023 eine Closed Beta veranstalten.

„Skull and Bones“ wird als Standard und Premium Edition erhältlich sein. Die Premium Edition bietet drei Tage vorzeitigen Zugang und „Die Ballade von Bloody Bones“-Kollektion, die eine Reihe von kosmetischen Gegenständen für den Kapitän und die Schiffe sowie zusätzliche digitale Inhalte enthält, darunter zwei zusätzliche Aufträge, ein digitales Artbook, einen Soundtrack sowie einen Kaperbrief-Token.

Alle, die das Spiel vorbestellen, erhalten das “Hoheit der offenen See“-Paket, welches das Kapitänsoutfit „Berüchtigte Kluft“ sowie das „Krönungsfeier-Feuerwerk” umfasst.

Bei teilnehmenden Handelspartnern sind die physischen Standard Editionen für PlayStation 5, Xbox Series X und PC ab 16. Februar sowie die Premium Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab 13. Februar 2024 erhältlich. Darüber hinaus bieten einige Händler exklusive Angebote:

Bei Amazon ist die exklusive Limited Edition erhältlich, die neben dem Hauptspiel die Zusatzmission „Die Ashen Corsair“ beinhaltet.

Bei GameStop (Deutschland) ist als zusätzlicher Vorbestellbonus ein Kartenspiel im Skull and Bones-Design erhältlich.

WoG (Schweiz) bietet als zusätzlichen Vorbestellbonus ein limitiertes Steelbook an.

Otto bietet zusätzlich ein Set aus drei Lithografien als Vorbestellbonus an.

