Senua’s Saga: Hellblade II – The Game Awards 2023-Trailer

Im Rahmen der Game Awards 2023 hat das Team von Entwicklerstudio Ninja Theory einen düsteren Trailer von „Senua’s Saga: Hellblade II“ präsentiert. Zudem gab es auch einen Live-Auftritt der Nordic-Ritual-Folk-Band Heilung, mit einem Original-Song aus dem kommenden Spiel.

In „Senua’s Saga: Hellblade 2“ werden wir das nächsten Kapitel der Protagonistin Senua erleben. Sie begibt sich auf eine brutale Überlebensreise durch die Mythen und Qualen des Viking Iceland. Senua ist entschlossen, all jene zu retten, die Opfer der schrecklichen Tyrannei wurden. Dabei stellt sie sich einem Kampf gegen die Finsternis, die sie von außen bedroht und mit der sie in ihrem Inneren kämpft.

Ninja Theory entwickelt „Senua’s Saga: Hellblade II“ derzeit für PC (Steam) und Xbox Series X. Die Veröffentlichung soll 2024 erfolgen. Mehr über die „Hellblade“-Spiele und hier bei uns: KLICK! Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Hier der TGA-Live-Auftritt der Band Heilung:

Quelle: Pressemitteilung