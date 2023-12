The Casting of Frank Stone – Der erste Trailer

„The Casting of Frank Stone“ ist ein Story-fokussiertes Spiel, das in der Welt des Horror-Multiplayer-Titels „Dead by Daylight“ spielt. „The Casting of Frank Stone“ wird von Supermassive Games entwickelt und soll ein filmisches Abenteuer bieten. In Zusammenarbeit mit Behaviour Interactive soll der Titel nächstes Jahr für PC (Steam, Microsoft Store und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

In „The Casting of Frank Stone“ tauchen die Spieler in ein grausiges Geheimnis ein, bei dem jede Entscheidung wichtig ist und die Geschichte und ihren Ausgang bestimmt. Das Spiel bietet außerdem einen tieferen Einblick in die Welt von „Dead by Daylight“.

In diesem Albtraum sind die Dinge nie so, wie sie zu sein scheinen. Der Schatten von Frank Stone liegt über Cedar Hills, einer Stadt, die durch seine gewalttätige Vergangenheit für immer verändert wurde. Wie eine Gruppe junger Freunde herausfinden wird, ist Stones blutiges Vermächtnis tiefgreifend und hinterlässt Narben in Familien, Generationen und in der gesamten Realität selbst.

„Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, der Dead by Daylight-Community neue Erfahrungen zu bieten“, erklärt Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive. „Unsere Spieler:innen sind schon seit geraumer Zeit an einem erzählerischen Einzelspieler-Erlebnis interessiert. Deswegen freuen wir uns, das Dead by Daylight-Universum zu erweitern und mit Supermassive Games, einem Studio, das an der Spitze des modernen Videospiel-Storytellings steht, neue Wege zu beschreiten.“

„Die Entwicklung einzigartiger, mitreißender Geschichten ist das, was uns bei Supermassive Games am Herzen liegt“, sagt Steve Goss, Creative Director. „Wir sind große Horrorfans und freuen uns unglaublich über die Möglichkeit, eine völlig neue Geschichte zu erzählen, die in dem angsteinflößenden Universum von Dead by Daylight spielt. Die Spieler:innen können sich über emotionale, spannungsgeladene Momente und überraschende Wendungen freuen, während sie eine neue Gruppe von Charakteren außerhalb des Reichs der Entitäten kennenlernen.“

Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung