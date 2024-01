Visions of Mana – Neuer Trailer, ein Blick auf das Gameplay

Im Rahmen des Microsoft Developer Direct Showcase veröffentlichte Square Enix ein neues Video zum kommenden Rollenspiel „Visions of Mana“. Masaru Oyamada, der Produzent der Mana-Reihe, und der Schöpfer Koichi Ishii enthüllten nicht nur die neugeschaffene Spielwelt, sondern gewährten auch tiefe Einblicke in den Entwicklungsprozess und stellten das Gameplay des Spiels vor.

So dürft ihr mit dem Video einen Blick auf die Monster und Kreaturen aus „Visions of Mana“ werfen. Des Weiteren werden die Features und das Kampfsystem näher beleuchtet. Square Enix verkündete außerdem, dass der Soundtrack von „Visions of Mana“ zur Veröffentlichung 100 Songs enthalten wird. Komponiert wurde dieser von Künstlern wie Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito und Ryo Yamazaki.

Bei „Visions of Mana“ handelt es sich um einen neuen Haupttitel der „Mana“-Reihe, die im Jahre 1993 ihren Anfang nahm. Das Spiel erscheint voraussichtlich noch diesen Sommer. Versorgt werden die Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie der Windows PC.

Quelle: Pressemitteilung