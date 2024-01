Like a Dragon: Infinite Wealth – Intro-Video veröffentlicht

Vor kurzem veröffentlichten SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio das Intro von „Like a Dragon: Infinite Wealth“. Der neuste Teil der bekannten „Yakuza“-Reihe erscheint morgen für PC sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen.

In dem Spiel soll ein umfangreiches RPG-Erlebnis erwarten. Dazu gehören Kämpfe mit mehr Tiefe, verbesserte Quality of Life-Features und ein verbessertes Gameplay, das Geschwindigkeit und Strategie in den Fokus setzt. Außerdem hat die spielbare Party jetzt volle Bewegungsfreiheit während des Kampfes.

In der Geschichte ist Ebina momentan der Anführer des Seiryu-Clans, einem Yakuza-Kartell, dessen aktueller Oyabun hinter Gittern ist. Dwight ist der Anführer der Barracudas-Gang auf Hawaii, für die er den weltgrößten Markt für gefälschte Waren beaufsichtigt, unterstützt von seinem scharfen Geschäftssinn und seiner noch schärferen Machete.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 26. Januar 2024 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Vorbestellungen der physischen und Digital Standard Edition, der Digital Deluxe Edition sowie der Digital Ultimate Edition enthalten das Helden-Booster-Spezialjob-Paket.

Quelle: Pressemitteilung