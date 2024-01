Horizon Forbidden West: Complete Edition – Die PC-Version hat einen Termin

Im vergangenen Jahr gaben Sony und das Entwicklerstudio Guerrilla Games bekannt, dass das Action-Rollenspiel „Horizon Forbidden West“ als Complete Edition für den PC erscheinen wird. Im März dürfen die PC-Spieler den zweiten Teil der Reihe erleben.

Die PC-Version von „Horizon Forbidden West“ bietet eine flexible Auswahl an Bildraten, anpassbaren Grafikeinstellungen sowie eine Unterstützung von NVIDIA DLSS 3 und NVIDIA DLAA, AMD FSR und Intel XeSS. Das Spiel nutzt DirectStorage, um auf dem PC kurze Ladezeiten zu gewährleisten. Des Weiteren wird eine Ultrawide-Unterstützung geboten. So könnt ihr das Abenteuer in 21:9 Ultrawide“, „32:9 Super Ultrawide“ und sogar 48:9 erleben. Ebenfalls unterstützt wird der DualSense Wireless-Controller, wie im PlayStation Blog zu lesen ist.

Die Complete-Edition von „Horizon Forbidden West“ enthält nicht nur das Hauptspiel „Horizon Forbidden West“ für die PlayStation 5, sondern auch den „Burning Shores“-DLC, der die Reise in die Welt von Aloy erweitert. Hinzu kommt ein digitaler Soundtrack, ein digitales Artbook und der digitale Comic „Horizon Zero Dawn 1: Sonnenhabicht“. Zudem gibt es noch diverse Spielgegenstände obendrauf.

Für die Portierung ist abermals Nixxes Software verantwortlich. Ein Blick auf die gesamten Features bietet auch ein neuer Trailer, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben. „Horizon Forbidden West: Complete Edition“ erscheint am 21. März 2024.

