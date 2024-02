Skull and Bones – Release und Testversion

Ubisoft veröffentlichte am heutigen Tage das Piratenabenteuer „Skull and Bones“ für den PC und für die Konsolen. Wer das Spiel vor dem Kauf testen möchte, der kann sich eine Anspielversion herunterladen, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Spieler unter euch können „Skull and Bones“ bis zu acht Stunden lang testen. Während dieser Testphase habt ihr laut Ubisoft vollen Zugriff auf das Spiel und könnt euren Fortschritt behalten, wenn ihr euch entscheidet das Spiel zu erwerben.

„Skull and Bones“ versetzt euch in das Goldene Zeitalter der Piraterie, wo ihr im riesigen, von Indischen Ozean inspierierten Gebiet in See stecht, in dem es von Schätzen nur so wimmelt. Um diese rücksichtslose Umgebung zu überleben, müsst ihr Segel- und Seekämpfe meistern und Allianzen aufbauen. Im Spiel erwartet euch eine PvPvE-Welt, in der ihr alleine oder als Teil einer Piratenbande segelt. Hier plündert ihr auf lukrativen Handelsrouten, trefft auf mächtige Imperien, bekämpft brutale Rivalen und müsst die Tücken des Ozeans überleben.

„Skull and Bones“ ist über Ubisoft+ als auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über verschiedene Plattformen wie den Ubisoft Store, Amazon Luna, GeForce Now und den Epic Games Store verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung