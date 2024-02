Outcast: A New Beginning – Demo und Collector’s Edition

In knapp einen Monat soll „Outcast: A New Beginning“ auf den Markt erscheinen. Bereits ab heute können interessierte Spieler einen kostenlosen Blick in das Open-World-Third-Person-Action-Adventure werfen. Dies ist ab sofort mit einer Demo-Version möglich, die THQ Nordic und Entwickler Appeal Studios auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht haben.

Outcast: A New Beginning – Demo

In dem Spiel kehrt Protagonist Cutter Slade in die Alien-Welt von Adelpha zurück. Er wurde von den allmächtigen Yods wiederbelebt und stellt bei seiner Rückkehr fest, dass die Talaner versklavt wurden, die Welt ihrer natürlichen Ressourcen beraubt wurde und seine eigene Vergangenheit mit den angreifenden Robotertruppen in Verbindung steht. Nun liegt es an ihm, sich auf eine Mission zu begeben und den Planeten erneut zu retten.

Die Veröffentlichung der Vollversion des Spiel findet am 15. März 2024 für die genannten Plattformen statt. Neben der Standard Edition, die bereits vorbestellt werden kann, gibt es auch eine Collector’s Edition mit dem Titel „Adelpha Edition“. Sie kostet 199,99 Euro (UVP) und beinhaltet folgendes:

Outcast: A New Beginning – Adelpha Edition

Hochdetaillierte 24cm/9,5inch Sai Statue

Exklusives Sammler Steelbook

Spiel Kopie

3 Audio CDs mit dem Soundtrack zum Spiel

Hardcover Artbook mit über 50 Seiten

Diese Sammler Edition kann auf Amazon.de (Aff-Link) vorbestellt werden. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

