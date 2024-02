Sand Land – Neues Video fasst die wichtigsten Gameplay-Elemente zusammen

Im April erscheint mit „Sand Land“ ein Action-RPG, das auf dem Originalwerk von Akira Toriyama basiert. Bandai Namco veröffentlichte zum Start der Woche ein neues Video, das euch tiefere Einblicke in die Gameplay-Elemente des Spiels gewährt.

In „Sand Land“ begebt ihr euch mit Prinz Belzebub, Sheriff Rao und Sheef auf die Reise, um eine sagenumwobene Quelle zu finden, welche die Wasserknappheit in der Wüstenwelt beenden soll. Doch der Weg dorthin ist gespickt mit Gefahren: feindliche Monster, Banditen und die Königliche Armee stellen sich den Tapferen in den Weg.

Prinz Belzebub, ein temperamentvoller Kämpfer, beherrscht nicht nur mächtige Attacken, sondern überrascht auch gerne Feinde aus dem Hinterhalt. Mit jeder gewonnenen Schlacht wird er stärker und erlangt neue Fähigkeiten, sowohl für sich selbst als auch für seine Begleiter.

Besonders nützlich sind dabei die Fahrzeuge, die euch zur Verfügung stehen. Mit Hilfe von Ann, einer neuen Verbündeten, können diese angepasst und aufgewertet werden, um neue Orte zu erkunden und stärker werdende Feinde zu bekämpfen.

Doch nicht nur Fahrzeuge und Kampffähigkeiten können verbessert werden. Die verwüstete Stadt Spino bietet euch die Möglichkeit, sie aufzubauen und in ein blühendes Zuhause zu verwandeln. Mit dem Fortschritt des Abenteuers wächst die Stadt, neue Händler, Aufgaben und Reisevorbereitungs-Optionen kommen hinzu.

„Sand Land“ erscheint am 26. April 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Spiel erscheint zum Release in unterschiedlichen Editionen, die wir hinter diesem Link aufgelistet haben.

Quelle: Pressemitteilung