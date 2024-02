Pentiment, HiFi-Rush, Grounded und Sea of Thieves erscheinen für Nintendo Switch und Sony-Plattformen

Microsoft verkündete in der vergangenen Woche in einem Podcast, dass vier Spiele, die bislang nur für den PC und für die Xbox-Konsolen veröffentlicht wurden, auch für weitere Plattformen erscheinen werden. Ins Detail ging Microsoft im Podcast nicht. Jedoch gab es allerhand Gerüchte um die Spiele, die am heutigen Tage offiziell bekannt gegeben wurden.

So wird Obsidian Entertainment am 22. Februar ihr Werk „Pentiment“ für die PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlichen. Das Rhythmus-Actionspielen „Hi-Fi Rush“, das von Tango Gameworks/Bethesda Softworks stammt, erscheint am 19. März für die PlayStation 5.

Das kooperative Survival Game „Grounded“, das ebenfalls von Obsidian Entertainment entwickelt wurde, erscheint am 16. April für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Dank Cross-Play-Unterstützung können Spieler auf Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC gemeinsam in die Welt von „Grounded“ eintauchen. Das Entwicklerstudio Rare veröffentlicht am 30. April „Sea of Thieves“ für die PlayStation 5. Auch dieses Spiel bietet Cross-Play auf Xbox, PlayStation und PC.

Die Übersicht:

22. Februar 2024 – „Pentiment“ (PS4, PS5, Switch)

19. März 2024 – „HiFi Rush“ (PS5)

16. April 2024 – „Grounded“ (PS4, PS5, Switch)

30. April 2024 – „Sea of Thieves“ (PS5)

Quelle: Pressemitteilung