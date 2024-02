Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Trailer, Release und Collector’s Edition

Die Fans von des Action-RPG „Elden Ring“ können sich auf eine neue Reise vorbereiten, denn Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von FromSoftware gewährten am heutigen Tage einen ersten Einblick in die kommende „Elden Ring“-Erweiterung, die den Namen „Shadow of the Erdtree“ trägt. Im Juni geht es für die „Befleckten“ in das Schattenland.

Der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen begutachten könnt, zeigt das mysteriöses Reich, das vom legendären Erdenbaum verborgen wird. In diesem düsteren Land werden erwarten euch eine Vielzahl neuer Herausforderungen und gefährliche Bosse, die ihr mit neuen Rüstungen und Waffen in die Knie zwingen müsst. Eine zentrale Figur in „Shadow of the Erdtree“ ist Miquella, der Bruder von Malenia, der sich von seinem Fleisch und seiner Kraft befreit hat und nun auf die Rückkehr seines verheißenen Herrn wartet.

Editionen von Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Für die bevorstehende Veröffentlichung von „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ stehen verschiedene Editionen zur Auswahl, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Spieler gerecht zu werden:

Basis-Editionen:

Elden Ring Shadow of the Erdtree : Die Standardversion der Erweiterung ist digital für alle Plattformen erhältlich.

: Die Standardversion der Erweiterung ist digital für alle Plattformen erhältlich. Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition: Ein spezielles Bundle, das das Basisspiel „Elden Ring“ (Disc) sowie die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ in digitaler Form enthält. Physische Versionen sind jedoch nur für PlayStation 5 und Xbox Series X|S im Handel erhältlich, digitale Versionen sind für alle Plattformen verfügbar.

Premium-Editionen:

Premium Bundle: Enthält die Erweiterung sowie ein digitales Artbook und digitale Soundtrack-Bonusinhalte. Digital für alle Plattformen erhältlich.

Enthält die Erweiterung sowie ein digitales Artbook und digitale Soundtrack-Bonusinhalte. Digital für alle Plattformen erhältlich. Deluxe Edition: Beinhaltet das Basisspiel „Elden Ring“, die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ und ein digitales Artbook sowie die digitalen Soundtracks beider Spiele. Digital für alle Plattformen erhältlich.

Collector’s Edition:

Diese exklusive Edition enthält ein Code für die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ (das Hauptspiel ist nicht enthalten), eine 46cm große Statue von „Messmer dem Pfähler“, ein physisches Artbook mit 40 Seiten und den digitalen Soundtrack. Die Edition gibt es im Store von Bandai Namco, den ihr hinter diesem Link vorfinden könnt.

Release-Termin und Trailer

„Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ erscheint am 21. Juni 2024. Die Erweiterung erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam.

Quelle: Pressemitteilung