Monster Hunter Stories erscheint für Nintendo Switch, PS4 und PC

Capcom bringt im Sommer das erstmals im Jahre 2016 veröffentlichte „Monster Hunter Stories“ auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC (via Steam). Der rundenbasierte Ableger des „Monster Hunter“-Franchise erschien zur damaligen Zeit für den Nintendo 3DS.

„Monster Hunter Stories“ entführt euch eine farbenprächtige Welt, in der mächtige Monster umherstreifen und die Bewohner ihren Lebensunterhalt mit der Jagd verdienen. Doch tief im Inneren dieser Welt verbirgt sich ein geheimes Dorf, in dem die Bewohner eine ganz andere Beziehung zu den Monstern pflegen. Hier formen Monster-Rider Freundschaften mit den sogenannten „Monsties“ und ziehen mit ihnen in die verschiedensten Abenteuer. Anders als die traditionellen Jäger pflegen Rider eine enge Bindung zu ihren Monstern und nutzen die Kraft aus Bindungssteinen, um gemeinsam ein riesiges Reich zu erkunden, in Kämpfen anzutreten und ihre Gefährten nach ihren Wünschen zu gestalten.

Neue Grafik, neue Features

Die kommende Neuauflage von „Monster Hunter Stories bietet eine überarbeitete Grafik, verbessere Texturen und Lichteffekte. Wie Capcom weiter bekannt gab, bietet das Spiel eine Sprachausgabe auf Englisch und Japanisch. Ein weiteres Feature ist der sogenannte „Museums-Modus“, mit dem ihr tiefer in die Entstehung der Welt von „Monster Hunter Stories“ eintauchen könnt. Dort stehen Musikstücke und Skizzen aus der Entwicklung des Spiels bereit. Des Weiteren beinhaltet die neue Version von „Monster Hunter Stories“ exklusive Titel-Updates, die bisher nur in Japan erhältlich waren.

Einen konkreten Release-Termin nannte Capcom nicht. Ein erster Trailer präsentiert euch die Neuauflage des kommenden Spiels.

