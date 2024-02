Flintlock: The Siege of Dawn – Neues Gameplay-Video

Publisher Kepler Interactive und Entwicklerstudio A44 Games bieten mit einem neuen Video weitere Einblicke in das Souls-Lite Action-RPG „Flintlock: The Siege of Dawn“. Zu sehen sind neue taktische und magische Fähigkeiten der Protagonistin Nor Vanek und ihres mysteriösen Begleiters Enki. Dazu gibt es neue Gegner aus der Region “Wanderer’s Rest” und einen kurzen Blick auf Cosmetics und Ausrüstung für Nor.

„Flintlock: The Siege of Dawn“ befindet sich derzeit für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Entwicklung. Nach offiziellen Angaben soll die Veröffentlichung im kommenden Sommer stattfinden. Genauere Angaben gibt es soweit noch nicht.

Die Webseite zum Titel findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Ingame-Material von dem Spiel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung