Unicorn Overlord – Demo für Nintendo Switch veröffentlicht, weitere Plattformen folgen

Im März veröffentlichen Atlus und Vanillaware das Strategie-Rollenspiel „Unicorn Overlord“. Wer den Titel vor dem Kauf testen möchte, der kann sich ab sofort eine Demo-Version herunterladen. Die Demo ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar und wird am 23. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S weltweit ab Mitternacht erhältlich sein.

Mit der Demo könnt ihr die Mechaniken des Spiels erkunden und die Geschichte des Kontinents Fevrith erleben. Von der Welterkundung bis hin zu strategischen Schlachten bietet die Demo einen Vorgeschmack auf das, was euch im Hauptspiel erwartet. Die Demo soll eine Spielzeit von rund fünf Stunden bieten. Den Fortschritt, den ihr in der Demo erzielt, kann auf die Vollversion übertragen werden.

In „Unicorn Overlord“ erwartet euch eine Kombination aus Welterkundung und einem Kampfsystem im klassischen Stil von Vanillaware (das Entwicklerteam hinter „13 Sentinels: Aegis Rim“, „Dragon’s Crown“ und „Odin Sphere“). In diesem Fantasy-Abenteuer durchreist ihr eine lebendige Welt, stellt mit über 60 individuellen Charakteren eine Armee auf und ernten Ruhm und Ehre in fünf Nationen.

„Unicorn Overlord“ erscheint am 08. März 2024.

Quelle: Pressemitteilung