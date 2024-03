Dragon’s Dogma 2 – Launch-Trailer

Capcom veröffentlicht heute „Dragon’s Dogma 2“ offiziell für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Bevor ihr euch in die Fantasy-Welt, die mit der RE Engine erschaffen wurde, begebt, könnt ihr euch den Launch-Trailer anschauen.

In dem Story-getrieben Action-RPG findet ihr auch als Erweckter, dessen Herz von einem Drachen gestohlen wurde, in der Fantasiewelt wieder. Ihr führt eine Gruppe von bis zu vier KI-Kompagnons, Vasallen genannt, an, darunter ein individuell erstellter Hauptvasall und bis zu zwei weitere Begleiter, die offline oder von anderen Spielern online rekrutiert werden können.

Das Setting von „Dragon’s Dogma 2“ bietet eine Rückkehr in die üppig bewachsenen Hügel und Ebenen des ersten „Dragon’s Dogma“ sowie der Erweiterung „Dark Arisen“, in einer parallelen Welt mit zwei Nationen, die unterschiedlich mit der Bedrohung durch Drachen umgehen. Königinregentin Disa hat einen falschen Erweckten installiert, um die Kontrolle über das Königreich Vermund für ihren Sohn zu behalten. Währenddessen betrachtet die Biestren-Nation Battahl die andersweltlichen Vasallen als Quell des Bösen, und haben sich der Huldigung der Züngelnden Flamme und der Hohepriesterin Nadinia zugewandt, um das Unglück abzuwehren.

Hier findet ihr die Webseite zum Spiel: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung