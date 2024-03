Princess Peach: Showtime! – Launch-Trailer

Mit „Princess Peach: Showtime!“ begibt sich die Prinzessin zusammen mit der Wächterin des Funkeltheaters in ein neues Abenteuer. Gemeinsam machen sie sich ans Werk, die fiese Grape und ihre Sauertruppe aufzuhalten, die das Theater in ihre Gewalt gebracht haben. Zum Glück kann sich Peach dank Stellas magischer Schleife mit einer Fülle Verwandlungen in Szene setzen, die ihr einzigartige Fähigkeiten verleihen.

„Princess Peach: Showtime!“ erscheint für Nintendo Switch. Weiterhin steht im Nintendo eShop eine kostenlose Demo zum Herunterladen bereit. Hier findet ihr die Demo im Nintendo eShop: KLICK!

Einen weiteren Blick hinter die Kulissen des Funkeltheaters bietet folgender Trailer:

