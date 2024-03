Still Wakes the Deep – Neuer Trailer und ein Release-Termin

Das Entwicklerstudio The Chinese Room veröffentlichen ihr neustes Werk namens „Still Wakes the Deep“ im kommenden Juni für den PC und für die Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony. Die Entwickler arbeiteten zuvor an „Amnesia: A Machine for Pigs“, „Everybody’s Gone to the Rapture“ und „Dear Esther“.

In den narrativen Horrorspiel findet ihr euch auf einer abgelegenen Bohrinsel in der eisigen Nordsee wieder, wo ihr ums nackte Überleben kämpfen müsst. Eingekesselt von einem wütenden Sturm und einer bedrohlichen Umgebung bleibt euch nur wenig Zeit, um das namenlose Grauen zu bekämpfen, das die Insel heimgesucht hat.

„Still Wakes the Deep“ erscheint am 18 Juni 2024 für Xbox Series X|S, PC und für die PlayStation 5. Ein neuer Trailer präsentiert euch allerhand Gameplay-Szenen.

Quelle: Pressemitteilung