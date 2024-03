Between Horizons – Launch-Trailer

Zur Veröffentlichung des Detektivabenteuers „Between Horizons“ präsentierten Publisher Assemble Entertainment und Entwickler DigiTales Interactive einen neuen Trailer. Das Spiel selbst ist auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier) für 15,99 Euro (UVP) zu haben. Auf Steam steht weiterhin eine Demo-Version zum Download bereit. Im Laufe des Jahres soll das Spiel auch für Konsolen auf den Markt kommen. Genauere Angaben dazu gibt es derzeit noch nicht.

Das 2.5D-Pixelart-Abenteuer spielt an Bord des ersten Generationenschiffes der Menschheit, das sich auf dem Weg zu einem weit entfernten Stern befindet. Schlüpft in die Rolle von Stella, die vor 24 Jahren auf dem Schiff geboren wurde und kürzlich den Posten der Sicherheitschefin von ihrem Vater geerbt hat. Taucht ein in die Verschwörung, die die Ordnung an Bord der Zephyr ins Wanken bringt und ihre Mission zum Scheitern verurteilen könnte.

Quelle: Pressemitteilung