Darkest Dungeon 2 – Release-Termin für die PlayStation-Version

Das rundenbasierte Roadtrip-RPG „Darkest Dungeon 2“ verließ letztes Jahr die Early Access-Phase und ist seitdem als Vollversion auf PC erhältlich. Wie das Team von Red Hook Studios vor kurzem bekannt gab, erfolgt dieses Jahr die Veröffentlichung der Playstation-Version. Um genauer zu sein, „Darkest Dungeon 2“ erscheint am 15. Juli 2024 für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Das Basisspiel sowie der DLC „The Binding Blade“ und das Oblivion-Paket, das das Basisspiel und den DLC enthält, werden als Cross-Buy für PlayStation 4 und 5 erhältlich sein. Zu den Hauptmerkmalen des Inhaltspakets The Binding Blade“ gehören zwei spielbare Helden, die Duellantin und der Kreuzritter, sowie der umherstreifende Mini-Boss „The Warlord“.

„Wir haben uns sehr darauf gefreut, Darkest Dungeon II den PlayStation-Spieler*innen zugänglich zu machen“, sagt Tyler Sigman, Design Director bei Red Hook Studios. „Das Spiel fühlt sich mit dem DualSense-Controller großartig an – wir konnten zum Beispiel den Herzschlag der Held*innen an der Schwelle des Todes spüren oder das Rumpeln der Räder der Postkutsche, wenn sie in eine Falle fährt. Darkest Dungeon I hatte das Glück, eine starke PlayStation-Community zu finden, und wir hoffen, dass dies auch bei der Fortsetzung der Fall sein wird.“

Die Webseite von „Darkest Dungeon 2“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung