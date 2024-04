Tales of Kenzera: ZAU – Launch-Trailer

In ein paar Tagen veröffentlichen EA Originals und Entwickler Surgent Studios den Action-Adventure-Plattformer „Tales of Kenzera: ZAU“ für PC (Steam, EA App und EGS), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Um auf den Release einzustimmen, gab es jetzt schon den Launch-Trailer. Das Spiel selbst erscheint am 23. April 2024 auf den genannten Plattformen.

Vorbestellungen sind weiterhin möglich und umfassen zwei Schamanenpunkte, die bis zu zwei Fertigkeiten im Spiel freischalten können, sowie die visuelle Effektvariante „Kalungas Segen“ und den digitalen Begleitcomic „Seelenwanderer“, der Spieler tiefer in die Geschichte von Kenzera eintauchen lässt.

In „Tales of Kenzera: ZAU“ schlüpfen Spieler in die Rolle des trauernden Helden Zau, der seinen geliebten Vater aus den Fängen des Todes befreien möchte. Unter der Anleitung des Todesgottes Kalunga bahnt sich Zau seinen Weg durch mystische Welten in 2.5D, um sich die kosmischen Kräfte der Krieger-Schamanen zunutze zu machen.

Das Spiel ist von Schauspieler Abubakar Salim persönlicher Reise inspiriert, die sich mit dem Verlust seines Vaters und ihrer tiefen gemeinsamen Verbundenheit durch Videospiele auseinandersetzt. Der Singleplayer-Action-Adventure-Plattformer im Metroidvania-Stil ist eine Hommage an Abubakars Vater und zeigt, wie Größe aus Widerstandskraft entsteht.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung