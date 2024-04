Mullet MadJack – Trailer und Release-Termin

Bei „Mullet MadJack“, des Entwicklers Hammer95, handelt es sich um einen First-Person-Shooter, der auf schnelles und actionreiches Gameplay setzt. Publisher Epopeia Games teilte zur Wochenmitte mit, dass das Spiel im nächsten Monat für den PC erscheinen wird.

„Mullet MadJack“ versetzt euch in das Jahr 2090, in eine Welt, die von Künstlicher Intelligenz beherrscht wird. Ihr schlüpft in die Rolle eines schrägen Helden, der den berühmtesten Influencer der Welt aus den Fängen einer gefährlichen kriminellen Organisation befreien muss.

In dieser futuristischen Realität sind die Ordnungshüter süchtig nach Dopamin, und um an diesen Stoff zu gelangen, müsst ihr in einem Wolkenkratzer Stockwerk für Stockwerk verschiedene Herausforderungen meistern, um euch euren eigenen Dopamin-Hit zu sichern.

Am 15. Mai 2024 erscheint „Mullet MadJack“ über Valves Distributionsplattform Steam. Wer vor dem Kauf einen Blick in das rasante Gameplay werfen möchte, der kann sich eine Demo-Version herunterladen, die auf der Steam-Seite des Spiels verfügbar ist.

Quelle: Pressemitteilung