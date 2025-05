The Sinking City – Frogwares veröffentlicht Remaster, Trailer

Frogwares hat mit „The Sinking City Remastered“ eine überarbeitete Version des Detektiv-Abenteuers veröffentlicht. Basierend auf der Unreal Engine 5 bietet das Remaster eine technisch und atmosphärisch deutlich verbesserte Spielerfahrung. Ein neuer Trailer präsentiert die Unterschiede zwischen Remaster und der Originalfassung.

Die Remastered-Version wartet mit zahlreichen technischen Verbesserungen auf. Dazu gehören Lumen Global Illumination, Raytracing, 4K-Texturen und eine insgesamt detailliertere Darstellung der Spielumgebung. Zudem werden moderne Technologien wie FSR, DLSS und Frame-Generierung unterstützt. Weitere Neuerungen umfassen HDR-Unterstützung und einen Fotomodus. Auch inhaltlich wurde nachgebessert: Steuerung, Kampfsystem, Balancing, Menschenmengen und Tutorials wurden überarbeitet, um das Spielerlebnis insgesamt runder und zugänglicher zu gestalten.

In „The Sinking City“ übernehmt ihr die Rolle des Privatdetektivs Charles Reed und erkundet die von einer übernatürlichen Flut heimgesuchte Stadt Oakmont in den 1920er Jahren. Wahnsinn und Monster prägen die Atmosphäre, während ihr versucht, die Ursachen der mysteriösen Ereignisse aufzudecken. Das Ermittlungs-Gameplay folgt einem klaren Prinzip: Niemand nimmt euch an die Hand. Es gibt keine markierten Missionsziele oder Wegpunkte. Ihr entscheidet selbst, wie ihr an eine Aufgabe herangeht und wohin euch eure Nachforschungen führen.

„The Sinking City Remastered“ ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Besitzer der Originalfassung erhalten ein kostenloses Upgrade auf die überarbeitete Version.

Frogwares arbeitet derzeit an einem Nachfolger zu „The Sinking City“. Die Entwicklung wird unter anderem durch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne unterstützt, bei der bereits 554.002 Euro gesammelt wurden und damit deutlich mehr als der ursprüngliche Zielbetrag von 100.000 Euro erreicht wurde.

Quelle: Frogwares / YouTube / Steam