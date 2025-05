DOOM: The Dark Ages – Neuer Trailer stimmt auf den nahenden Release ein

Mit „DOOM: The Dark Ages“ erwartet euch der nächste Teil der modernen „DOOM“-Reihe. Das Prequel zu „DOOM“ (2016) und „DOOM Eternal“ führt euch in eine düstere, mittelalterlich geprägte Welt und erzählt die Entstehungsgeschichte des Slayers. In der nächsten Woche könnt ihr in den Krieg gegen die Hölle ziehen. Um den bevorstehenden Launch gebührend zu feiern, veröffentlichten Bethesda und id Software einen neuen Trailer, der euch auf die bevorstehende Veröffentlichung einstimmen soll.

In „DOOM: The Dark Ages“ erwarten euch schnelle, brutale Kämpfe, ein dynamischer Spielfluss und ein umfangreiches Waffenarsenal. Neben der bekannten Super-Schrotflinte könnt ihr neue Waffen wie die sogenannte „Schildsäge“ einsetzen. Im Laufe des Spiels erkundet ihr unterschiedliche, bislang unbekannte Gebiete, wie der Cosmic Realm, der an dem Cthulhu-Mythos angelehnt ist.

„DOOM: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 und wird in Deutschland ungeschnitten erhältlich sein. Käufer der Deluxe Edition dürfen bereits zwei Tage früher in das Spiel einsteigen.

Quelle: Bethesda / Youtube