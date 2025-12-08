System Shock – Die Nintendo Switch-Version erhält einen Release-Termin

Nightdive Studios hatte bereits im vergangenen Oktober bestätigt, dass das Remake von System Shock für die Nintendo-Switch-Systeme erscheinen wird. Nun wurde auch der konkrete Veröffentlichungstermin bekanntgegeben. Damit steht fest, wann ihr das Science-Fiction-Actionspiel erstmals auf einer Nintendo-Plattform erleben könnt.

Das Remake kombiniert die Kernmechaniken des ursprünglichen Titels mit modernisierter HD-Grafik, überarbeiteten Steuerungsoptionen, einem aktualisierten Interface sowie neuen Soundeffekten und Musik. Auf der Citadel Station stellt ihr euch feindlichen und mutierten Kreaturen, die von der künstlichen Intelligenz SHODAN kontrolliert werden. Neben Kämpfen erwarten euch Rätsel, Fallen und geheime Bereiche, die taktisches Vorgehen und den Einsatz futuristischer Waffen erfordern.

Für die Nintendo-Switch-Versionen kündigte das Studio Funktionen wie Joy-Con-zu-Maus-Unterstützung, Gyro-Aiming und verschiedene von der Community gewünschte Verbesserungen an. Auf der Switch 2 sollen bis zu 1440p bei 60fps im Docked-Modus und 1080p bei 60fps im Handheld-Modus möglich sein.

Produzent Justin Khan betont, dass das Ziel eine technische Umsetzung war, die sich mit anspruchsvollen Switch-Versionen von Titeln wie „DOOM“ (2016) oder „The Witcher 3“ messen kann. Ob die Entwickler dieses Versprechen einlösen, erfahrt ihr am 18. Dezember 2025, wenn das „System Shock“-Remake für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint.

System Shock Remake - Nintendo Switch Dev Diary Trailer | Nightdive Studios

Quelle: Pressemitteilung