Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Ein weiterer Trailer von den Orks

Anfang des Monats präsentierten Deep Silver und KING Art Games einen Ingame-CGI-Trailer, der die Orks aus „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ zeigt (siehe hier). Jetzt folgte ein weiterer Trailer veröffentlicht, der nicht nur einen Vorgeschmack auf die Rückkehr der Orks auf Kronus gibt, sondern auch die Einheiten, den Playstyle und die beiden Waaaghbosse Gorgutz und Guzcutta vorstellt.

Mehr Dakka, härtere Choppas und die Boyz, die in großem Stil in den Krieg ziehen. Die Orks verkörpern unerbittliche, anarchische Gewalt und dieser Trailer zeigt ihre narrative Rolle, ihren brutalen Spielstil, ihre wichtigsten Einheiten, Kommandanten und die verheerende Waaagh!-Fähigkeit, die durch schiere Überzahl und überwältigende Feuerkraft das Blatt im Kampf wenden kann.

„Warhammer 40K: Dawn of War IV“ ist ein Echtzeitstrategiespiel, das derzeit für PC entwickelt wird. Neben einer Geschichte, die sich über mehrere nichtlineare Kampagnen erstreckt, gibt es auch einen Multiplayer sowie Modi wie Last Stand, Skirmish und mehr.

Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Fraktionstrailer: Orks

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung