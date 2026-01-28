Killer Inn – Termin für Early Access-Phase und neuer Trailer

Nach den Closed-Beta-Tests schicken Square Enix, TBS Games und Entwickler Tactic Studios das Multiplayer‑Murder‑Mystery‑Actionspiel „Killer Inn“ in die Early Access-Phase auf PC (Steam). Mit der Early Access‑Phase möchte das Entwicklerteam das Feedback der Spieler einholen, um es bis zur offiziellen Veröffentlichung weiter zu optimieren.

Der offizielle Startschuss der Early Access-Phase ist am 12. Februar 2026. Während des Early Access soll das Spiel für 9,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Zusätzlich gibt es optionale In‑Game‑Käufe für kosmetische Gegenstände.

In „Killer Inn“ folgen 24 Spieler der Einladung der geheimnisvollen Schattenorganisation Astra in ein abgelegenes Schloss – angelockt vom Versprechen unermesslicher Reichtümer. Ihnen werden zufällig und im Geheimen eine von zwei Rollen zugewiesen: Wölfe, deren Mission es ist, zu jagen und zu töten. Oder Lämmer, deren Aufgabe es ist, das Blutbad zu überleben, oder zu versuchen aus dem Schloss zu fliehen.

Es gilt jede Waffe, jedes Hilfsmittel und jeden Hinweis im Arsenal zu nutzen, um zu überleben und zu gewinnen. Die Mörder halten sich verborgen und Spieler müssen alles hinterfragen, selbst ihre engsten Verbündeten. Am Ende der Nacht müssen alle Teilnehmer*innen um ihr Überleben kämpfen und/oder aus dem Irrsinn entkommen.

Einen Release-Termin für die Vollversion gibt es derzeit noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung