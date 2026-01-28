Starship Troopers: Ultimate Bug War – Ein neuer Trailer

Mit einem kurzen Trailer wird Major Smantha „Sammy“ Dietz vorgestellt (gespielt von Charlotta Mohlin), die Protagonistin in „Starship Troopers: Ultimate Bug War“. Die Geschichte des First-Person-Shooters, die 25 Jahre nach den Ereignissen des Originalfilms „Starship Troopers“ ansetzt, folgt der Kriegsveteranin Samantha Dietz, die von ihrer Jagd auf die furchterregenden Assassin Bugs während des Ersten Bug-Kriegs berichtet.

In Starship Troopers: Ultimate Bug War erwartet uns eine Einzelspieler-Kampagne, wo wir es mit den Arachnoiden aufnehmen. Dafür stehen 14 Waffen (darunter das Morita-Gewehr), 11 taktischen Unterstützungen und einem Mech-Fahrzeug zu Verfügung.

Dotemu und Entwicklerstudio Auroch Digital wollen den Old-School-Shooter für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! | Major Sammy

Quelle: Pressemitteilung