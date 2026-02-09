Replaced – Demo erscheint noch diese Woche

Im Jahre 2021 kündigte Entwickler Sad Cat Studios mit „Replaced“ einen 2,5D Sci-Fi-Shooter an. Nach Jahren der Entwicklung gab das Studio im vergangenen Dezember bekannt, dass das Spiel im März für PC über Steam, den Epic Games Store und GOG sowie für Xbox Series X und S erscheinen wird.

Wie Eurogamer berichtet, könnt ihr schon bald eine Demo spielen. Diese soll noch in dieser Woche veröffentlicht werden und einen ersten Einblick in das Kampfsystem, die Erkundung und die audiovisuelle Präsentation des Spiels geben. Damit habt ihr vor dem geplanten Release die Möglichkeit, euch selbst ein Bild von „Replaced“ zu machen und die Atmosphäre der dystopischen Spielwelt kennenzulernen. Die Demo-Version steht ab dem 11. Februar um 15 Uhr zum Download bereit.

In dem 2.5D-Spiel übernehmt ihr die Rolle der künstlichen Intelligenz „R.E.A.C.H.“, die gegen ihren Willen in einem menschlichen Körper existiert. In der Metropole Phoenix City bestimmen Gesetzlosigkeit, Korruption und wirtschaftliche Interessen den Alltag. Einflussreiche Gruppen behandeln Menschen und ihre Körper als reine Handelsgüter. Im Laufe der Handlung erfahrt ihr mehr über die Herkunft von R.E.A.C.H. und begleitet den Prozess, in dem die Figur allmählich versteht, was Menschlichkeit in einer zerfallenen Welt bedeutet.

