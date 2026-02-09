Aether & Iron – Der Release-Termin steht

Das storybasierte Rollenspiel „Aether & Iron“ hat einen Release-Termin erhalten. Wie Entwickler Seismic Squirrel mitteilte, erscheint das Spiel Ende März für den PC. Zudem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt.

„Aether & Iron“ entführt euch in ein alternatives New York der 1930er Jahre. Durch die Entdeckung des sogenannten Äthers und den damit verbundenen Fortschritt in der Antigravitationstechnologie hat sich die Metropole in eine vertikal wachsende Stadt verwandelt. Im Mittelpunkt steht die Schmugglerin Gia, die sich zwischen Verbrechersyndikaten, politischen Intrigen und instabilen Bündnissen behaupten muss.

Ein zunächst unscheinbarer Auftrag zieht immer größere Kreise und führt schließlich zu einer Verschwörung, deren Auswirkungen weit über Gias eigenes Schicksal hinausreichen. Auf diesem Weg begegnet ihr bekannten Figuren aus ihrer Vergangenheit, macht euch neue Gegner und bestimmt mit euren Entscheidungen, wie sich die Ereignisse weiterentwickeln.

Die Entwickler setzten bei „Aether & Iron“ auf rundenbasierte Fahrzeugkämpfe. Ihr baut eine eigene Fahrzeugflotte auf, stattet diese mit unterschiedlichen Bewaffnungen, Schutzsystemen und Spezialmodulen aus und richtet sie an eurer bevorzugten Spielweise aus.

„Aether & Iron“ erscheint am 31. März 2026 für den PC via Steam.

Aether & Iron Release Date Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung