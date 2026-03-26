Square Enix hat heute „Life Is Strange: Reunion“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Der neuste Teil der Abenteuer-Serie wurde von Deck Nine Games entwickelt und ist der emotionale Abschluss der gemeinsamen Geschichte von Max Caulfield und Chloe Price.

Nach 11 Jahren sehen Max und Chloe sich wieder, um ein weiteres Mysterium, das mehrere Zeitlinien umfasst, zu lüften: Diesmal wollen sie verhindern, dass ein Inferno Max’ geliebte Caledon-Universität vernichtet. Zum ersten Mal können Spieler in ein und demselben Spiel in die Rollen beider Heldinnen schlüpfen und die einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere nutzen, um Rätsel zu lösen, Informationen zu sammeln und so viele Leute wie möglich zu retten.

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Life is Strange: Reunion - Launch Trailer

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Quelle: Pressemitteilung