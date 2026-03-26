Sudden Strike 5 – Release-Termin, Deluxe Edition und neues Video

Mit „Sudden Strike 5“ kündigten Kalypso Media und Entwickler Kite Games 2025 die Fortsetzung der Echtzeit-Taktikreihe an (siehe hier). Nicht mal ein Jahr später wird das Spiel für PC, Xbox Series X/S und playStation 5 erscheinen. Der offizielle Veröffentlichungstermin ist der 23. April 2026.

Sudden Strike 5 – Deluxe Edition

Erscheinen wird das Ganze in Form einer Standard Edition (49,99 Euro UVP) und Deluxe Edition (59,99 Euro UVP). Die Deluxe Edition bietet eine Vielzahl zusätzlicher Inhalte, darunter zwei exklusive PvP-Kartenvarianten – „Piazza del Mercato (Nacht)” und „Weißrussische Felder (Winter)” – sowie sechs exklusive Skin-Pakete mit über 80 einzigartigen Fahrzeug-Tarnlackierungen.

Ebenfalls in der Deluxe Edition enthalten ist der Original-Soundtrack, der orchestrale Kampfszenen mit atmosphärischen Klangkulissen kombiniert. Darüber hinaus erhalten Vorbesteller der Deluxe Edition auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 die Möglichkeit, das Schlachtfeld bereits 72 Stunden vor dem offiziellen Release zu stürmen.

In „Sudden Strike 5“ geht es zurück in den Zweiten Weltkrieg. Auf riesigen Karten gilt es 25 Missionen zu erledigen. Dafür stehen über 300 authentische Einheiten bereit – davon mehr als 110 Infanterie- und 190 Fahrzeugeinheiten wie den Sherman-Panzer der Westlichen Alliierten, die Messerschmitt Bf 109 der Deutschen und den T-34 der Sowjetischen Truppen. Hinzu sind auch Online-PvP-Duelle sowie Gefechte gegen KI-Feinde möglich.

Die Webseite von „Sudden Strike 5“ gibt es hier: KLICK!

Sudden Strike 5 | General’s Handbook #1 (DE)

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Quelle: Pressemitteilung