Magin: The Rat Project Stories – Release-Termin und Pre-Order-Trailer

Das Dark-Fantasy-Adventure „Magin: The Rat Project Stories“ hat jetzt einen offiziellen Release-Termin erhalten. So werden Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio The Rat Project das Spiel am 29. April 2026 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen.

Der Titel ist ab sofort mit einem Rabatt von 10 % für PlayStation 5 und Xbox vorbestellbar. Ihr habt die Auswahl zwischen der Standard Edition und der Deluxe Edition (Essence Edition). Die Essence Edition enthält das Hauptspiel sowie ein digitales Comicbuch, den Original-Soundtrack, ein digitales Artbook, zusätzliche visuelle Effekte für Karten, einen vertiefenden Einblick in die Geschichte der „Essence“ sowie ein spezielles Supporter-Hauptmenü als Dankeschön der Entwickler.

„Magin: The Rat Project Stories“ soll ein story-getriebenes Abenteuer mit Deckbuilding-Mechaniken verbinden und euch in eine geheimnisvolle Welt einführen, die von Emotionen, Magie und einschneidenden Entscheidungen geprägt ist. Dabei baut ihr eure Decks und bewegt euch durch eine verzweigende Geschichte mit atmosphärischen Schauplätzen, ungewöhnlichen Charakteren und einer vielschichtigen Hintergrundgeschichte rund um die geheimnisvolle „Essenz“.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Magin: The Rat Project Stories | Coming April 29th

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Quelle: Pressemitteilung