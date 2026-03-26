S.T.A.L.K.E.R. 2 – Story-Addon „Cost of Hope“ angekündigt

„Cost of Hope“ wird die erste große Story-Erweiterung für „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ sein. Wie Entwicklerstudio GSC Game World verkündete, soll „Cost of Hope“ im Sommer 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen genaueren Release-Termin gibt es nicht.

Dafür aber einen Trailer, den ihr weiter unten findet. Dieser gibt einen Vorgeschmack auf die Geschichte, die euch erwartet: „Duty“, eine der ältesten Fraktionen, betrachtet die Zone als eine Bedrohung, die eingedämmt und vernichtet werden muss. Auf der anderen Seite sieht „Freedom“ sie als Geschenk – als etwas, das es zu erforschen und zum Wohle aller zu nutzen gilt. Eine Zeit lang wurde diese Spannung durch einen brüchigen Frieden im Zaum gehalten. Doch solche Vereinbarungen halten selten lange.

In „Cost of Hope“ schlüpft ihr erneut in die Rolle von Skif, dem Protagonisten des Hauptspiels, der sich durch die Ereignisse bewegt, die parallel zu „Heart of Chornobyl“ ablaufen. Nach der Installation des DLC löst ein Signal auf dem PDA im Laufe des Spiels die neue Handlung aus. Wie immer bestimmen die Entscheidungen der Spieler, wie es weitergeht – und die Folgen könnten nicht nur die Zone betreffen, sondern weit darüber hinausreichen.

Der DLC führt zwei neue Regionen ein, die es zu erkunden gilt. Erkundet das legendäre Kernkraftwerk von Chornobyl, das einst verlassen und jahrzehntelang verschlossen war und nun wieder Stalker anzieht. Durchquert die labyrinthartigen Pfade des Eisernen Waldes und entdeckt dabei unbekannte Orte. Jede Region verfügt über einen eigenen Knotenpunkt, eigene Quests und Aktivitäten. Neue Waffen und Ausrüstung geben Skif eine Chance im Kampf gegen Mutanten, Anomalien und andere lauernde Gefahren.

Weitere Informationen rund um „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ findet ihr auf der Homepage (siehe hier). Hier findet ihr die Steam-Seite des Spiels: KLICK! Ein paar Informationen gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope — Announcement Trailer

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Quelle: Pressemitteilung