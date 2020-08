Paradox Interactive und die Entwickler von Hardsuit Labs haben keine gute Nachrichten für die Fans des Action-RPG „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“. Wie die beiden Unternehmen bekannt gaben, wird das Spiel ein weiteres Mal verschoben. Die Veröffentlichung wird demnach nicht mehr in diesem Jahr stattfinden.

Die Begründung für die Verschiebung hat sich hingegen nicht geändert. Das Team möchte weiterhin einen würdigen Nachfolger für das originale „Bloodlines“-Spiel erschaffen, um die Fans der Serie nicht zu enttäuschen. Das Ziel kann 2020 jedoch nicht mehr erreicht werden.

Einen konkreten Termin gibt es zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht. Wer möchte, der kann das Spiel auf den bekannten Plattformen vorbestellen. Des Weiteren könnt ihr euch weiterhin die Collector’s Edition von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ sichern. Details zu der besonderen Ausgabe gibt es hier bei uns.

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ befindet sich derzeit für den PC, Xbox One und PS4 in der Entwicklung. Die Xbox Series X und PS5 werden ebenfalls mit dem Spiel versorgt.

