Koch Media und Paradox Interactive gaben bekannt, dass das Action-RPG „Vampire: The Masquerade -- Bloodlines 2″ auch als Collector’s Edition für die Sammler unter euch erscheinen wird. Die Ausgabe ist auf 3000 Einheiten limitiert und steht ab sofort zum vorbestellen bereit.

Die Collector’s Edition beinhaltet eine 28cm große Figur von Elif -- eine der Hauptfiguren der Geschichte, die Spieler in ihrem persönlichen digitalen Leben nach dem Tod erleben werden -, eine 7“ Vinyl mit Musikstücken aus dem Spiel, eine Karte der Spielwelt samt den Straßen von Seattle sowie ein Steelbook. Außerdem enthalten ist die 5. Ausgabe des „Vampire: The Masquerade“-Regelbuchs als digitaler Bonus. Des Weiteren beinhaltet die Edition die herunterladbaren Pakete „First Blood“ und „Unsanctioned Blood“ sowie den „Season of the Wolf“-Pass.

Wer nur die physischen Boni möchte, der kann zu einer speziellen Auflage greifen, die ohne Hauptspiel und den DLCs erscheinen wird. Diese Version kostet 109,99 Euro. Die Edition mit Spiel für die PS4, Xbox One oder PC schlägt mit 169,99 Euro zu Buche. Vorbestellungen nimmt Paradox Interactive unter diesem Link entgegen.