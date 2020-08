Apex Legends – Neues Video verrät mehr über die Legende Rampart

Wenn Electronic Arts und Entwickler Respawn Entertainment nächste Woche „Saison 6 – Maximale Leistung“ in „Apex Legends“ starten, wird die neue Legende Rampart (alias Ramya Parekh) sich den Kämpfen des Battle Royale-Shooter anschließen.

Die von Blisk, dem skrupellosesten Söldner der Outlands, rekrutierte Rampart schreckt vor nichts zurück – und so beginnt die Reise der Modderin in die Apex-Arena unmittelbar nach einem Hinterhalt in ihrem kleinen Laden. Obwohl Ramparts vorlautes und humorvolles Auftreten sich von anderen rachsüchtigen Legenden unterscheidet, ist ihr Siegeswille alles andere als lustig.

„Apex Legends – Saison 6“ startet am 18. August 2020. Weitere Details zur 6. Saison findet ihr auch der Homepage des Spiels (siehe hier). Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Apex Legends | Geschichten aus den Outlands – "Die Empfehlung

Quelle: Pressemitteilung