Metal Slug Tactics – Neuer Trailer, Release erfolgt im Herbst

Entwickler Leikir Studio und Publisher Dotemu kündigten „Metal Slug Tactics“ im Jahr 2021 das erste Mal an. Nach einer längeren Pause meldeten sich die beiden Unternehmen nicht nur mit einem neuen Trailer zurück, sondern gaben auch bekannt, dass das Spiel im Herbst veröffentlicht wird. Das kommende Spiel ist kein 2D-Shoot-’em-up, sondern ein taktisches RPG mit Roguelike-Elementen.

In „Metal Slug Tactics“ kehrt Donald Morden zurück. Nachdem er sich lange Zeit in einem Land versteckt hatte, das gegen das World Government opponiert, inszenierte er einen Staatsstreich und ist nun endlich bereit, sich mit der Armee, die er über Jahre aufgebaut hat, an der Welt zu rächen. Die Peregrine Falcons müssen alles geben, um die feindlichen Linien zu durchbrechen und Morden auszuschalten, bevor die Welt weiter in den Krieg hineingezogen wird.

Strategisches Gameplay im Trailer

Der neue Trailer, den ihr unten sehen könnt, präsentiert die Helden Marco, Eri, Fio und Tarma. Ihr dürft einen Blick in die strategischen Missionen werfen, die euch in der Kampagne erwarten. Jede Mission beginnt damit, dass ihr sorgfältig ein Team aus „Metal Slug“-Kämpfern zusammenstellt, die jeweils mit einzigartigen Ausrüstungen bewaffnet sind.

Ihr tretet gegen bekannte Feinde aus dem „Metal Slug“-Universum an und müsst dabei eure strategischen Fähigkeiten und Effizienz unter Beweis stellen. Der Weg führt euch durch Kämpfe gegen schwächere Gegner bis hin zu Bosskämpfen.

Erste Demo während des Steam Next Fest

Ihr könnt bereits vor dem offiziellen Start des Spiels eure ersten Trupps in die Schlacht führen. Eine Demo von „Metal Slug Tactics“ wird während des Steam Next Fest vom 10. bis 17. Juni für kurze Zeit verfügbar sein.

Ein konkreter Release-Termin steht noch aus. „Metal Slug Tactics“ erscheint für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 sowie PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung