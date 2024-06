Eriksholm: The Stolen Dream – Trailer veröffentlicht

Auf der Future Game Show, die am vergangenen Abend stattfand, hat Publisher Nordcurrent Labs „Eriksholm: The Stolen Dream“ angekündigt. Das Stealth-Strategie-Abenteuer stammt vom Entwickler River End Games, einem in Göteborg ansässigen Studio, das aus fünfzehn erfahrenen Entwicklern besteht, die zuvor an Titeln wie „Battlefield“ und „Little Nightmares“ gearbeitet haben.

Das Spiel spielt in der fiktiven Stadt Eriksholm, die von einer nordisch inspirierten Ästhetik der frühen 1900er Jahre geprägt ist. Es erzählt die Geschichte von drei Protagonisten, die gegen ihre Unterdrücker kämpfen. Der erste Trailer, den ihr unter diesen Zielen sehen könnt, stellt Hanna vor, eine Waise, die ihren Bruder sucht und zur Heldin wird. „Eriksholm: The Stolen Dream“ wird aus einer Top-Down-3D-Perspektive gespielt und bietet Stealth- und Strategie-Elemente.

„Eriksholm: The Stolen Dream“ ist der erste Titel von River End Games, das 2023 von Nordcurrent übernommen wurde. Die Veröffentlichung des Erstlingswerk erfolgt voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres. Erscheinen soll das Spiel für PC, Xbox Series-Konsolen und PlayStation 5.

Quelle Pressemitteilung