Gears of War: E-Day – Eine Reise zurück zum Ursprung der Serie

Das heutige Xbox Games Showcase-Event endete mit „Gears of War: E-Day“. Angekündigt wurde das neue Spiel mit einem Trailer, der uns zurück zum „Emergence Day“ führt. Hier werden wir jüngere Versionen der Originalhelden Marcus Fenix und Dom Santiago begleiten, während sie gegen die Locust-Invasion kämpfen.

Die Entwickler bei The Coalition erklärten, dass der „E-Day“ der Beginn des „Gears“-Universums ist, der alles zusammenbringt. Das Spiel verspricht das klassische Gears of War-Gefühl mit moderner Technologie, wobei die Ursprünge von Marcus und Dom sowie die Bedrohung durch die Locust im Mittelpunkt stehen. Die Geschichte wird aus der Perspektive der jungen Helden erzählt, die noch nicht mit den Herausforderungen vertraut sind, gegen die Locust zu kämpfen. „Gears of War: E-Day“ ist laut den Entwickler von The Coalition kein Spin-off und spielt rund vierzehn Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils.

Wann das Spiel erscheinen wird, ist nicht bekannt.