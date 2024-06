Indiana Jones and the Great Circle – Neuer Trailer veröffentlicht

Das Entwicklerstudio MachineGames arbeitet unermüdlich an ihrem neuesten Projekt mit dem Titel „Indiana Jones and the Great Circle“. Während des Xbox Games Showcase 2024 präsentierte das Studio einen neuen Trailer, der den berühmten Archäologen Professor Henry „Indiana“ Jones Jr. auf einer Entdeckung im Himalaya zeigt, begleitet von kurzen Gameplay-Szenen.

In diesem First-Person-Action-Adventure schlüpfen Spieler in die Rolle des legendären Indiana Jones. Das Spiel verspricht eine Mischung aus storybasierten Erlebnissen und offenen Umgebungen. In einer Welt voller Abenteuer, Action und Rätsel können Spieler heimliche Infiltrationsaktionen, First-Person-Nahkämpfe und Schusswaffen kombinieren, um sich der gegnerischen Bedrohung mit List, Kampfgeist und Cleverness zu stellen. Die ikonische Peitsche von Indy steht im Mittelpunkt seines Arsenals, die er nutzen kann, um Gegner abzulenken, zu entwaffnen und anzugreifen – sowie um die Umgebung zu erkunden.

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für „Indiana Jones and the Great Circle“ wurde noch nicht bekannt gegeben, aber das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen.