Shuffle Tactics – Trailer zur kommenden Alpha

„Shuffle Tactics“ ist ein Fantasy-Taktik-RPG mit Deckbuilding-Elementen, welches 2025 für PC auf den Markt kommen soll. Publisher The Arcade Crew und Entwicklerstudio Club Sandwich bieten interessierten Spielern jetzt die Möglichkeit, an der öffentlichen Alpha teilzunehmen. Diese startet am 24. Juli 2024 auf Steam.

Spieler erwartet eine Mischung aus rundenbasierten taktischen Schlachten und kartenbasierten Aktionen. Das Ganze ist dabei in der mittelalterlichen Welt von Asteria angesiedelt, die von König Ogma verflucht wurde, während er versuchte, seine geliebte Königin wiederzubeleben. Anstatt seine wahre Liebe in ihr Königreich zurückzubringen, hat König Ogma Glimmerfluchs über die Welt gebracht.

Diese mysteriöse Kraft hat die Bewohner Asterias und den König selbst korrumpiert, aber auch den Helden von „Shuffle Tactics“ besondere Kräfte verliehen. Entdeckt das Geheimnis hinter dem Fluch, der diese Krieger immer wieder ins Leben zurückholt, nachdem sie im Kampf gefallen sind, und kämpft gleichzeitig darum, den korrumpierten König Ogma zu besiegen, um Frieden im Reich Asteria wiederherzustellen.

Die auf einem Raster basierenden Begegnungen fordern die Spieler heraus, die umweltbedingten Taktiken des Geländes zu nutzen, wobei die anpassungsfähige Beherrschung durch das Deckbuilding gefördert wird. Es stehen Hunderte von Karten zum Experimentieren zur Verfügung. Die Spieler müssen eine Vielzahl von Variablen in ihren Strategien berücksichtigen; die Kämpfe in Shuffle Tactics bieten

Um es mit den 26 Gegnertypen und 18 Bosskämpfen aufzunehmen, stehen nicht nur unterschiedliche Karten zur Auswahl, sondern auch 20 verschiedene Begleiter, die jeweils eigene Vorteile im Kampf über eine Reihe von Disziplinen wie Heilung, Magie und Bogenschießen bieten. Spieler können diese Verbündeten anheuern, um kraftvolle Synergien im Kampf zu nutzen. Die taktischen Optionen und Möglichkeiten werden durch das Finden mythischer Relikte weiter vertieft, die neue Möglichkeiten in jedem Kampf eröffnen.

Hier findet ihr „Shuffle Tactics“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung