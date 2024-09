A Quiet Place: The Road Ahead – Neues Entwicklertagebuch gibt Einblicke in die Klanggestaltung

Saber Interactive und das Entwicklerstudio Stormind Games haben ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, das die Klanggestaltung ihres kommenden Einzelspieler-Horrorspiels „A Quiet Place: The Road Ahead“ in den Mittelpunkt stellt. Das Spiel erscheint am 17. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Im Video erhaltet ihr einen Einblick, wie das Entwicklerteam verschiedene Sounds als zentrale Gameplay-Elemente einsetzt. Vom Boden unter euren Füßen bis hin zu den Werkzeugen, die euch zur Verfügung stehen – jeder Schritt muss gut überlegt sein, wenn ihr in „A Quiet Place: The Road Ahead“ überleben wollt. In dieser stillen, aber bedrohlichen Welt kann jeder Ton den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.

In „A Quiet Place: The Road Ahead“ übernehmt ihr die Rolle von Alex, einer jungen Studentin mit Asthma. Zusammen mit ihrem Freund Martin kämpft sie ums Überleben in einer Welt, die von albtraumhaften Kreaturen heimgesucht wird. Doch die Monster sind nicht die einzige Bedrohung, der ihr euch stellen müsst. Auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf für sich und ihre Familie muss Alex sich durch die Ruinen der Zivilisation kämpfen und dabei zahlreichen Gefahren trotzen.

Quelle: Pressemitteilung