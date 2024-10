Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition erscheint für die Nintendo Switch

Nachdem Nintendo im Jahr 2020 eine überarbeitete Version des Action-RPGs „Xenoblade Chronicles“ für die Nintendo Switch veröffentlichte – das ursprünglich für die Nintendo Wii erschienen war – fehlte auf der aktuellen Konsole noch „Xenoblade Chronicles X“, das 2015 für die Wii U veröffentlicht wurde. Diesen Titel bringt Nintendo nun ebenfalls auf die Switch: „Xenoblade Chronicles X“ erscheint als Definitive Edition im nächsten Jahr.

Die eigenständige Geschichte versetzt euch in das Jahr 2054. Nach einem verheerenden intergalaktischen Krieg waren die letzten verbliebenen Menschen gezwungen, die Erde hinter sich zu lassen. Als Überlebende und Mitglieder der Kolonie New Los Angeles (NLA) liegt es an euch, auf dem riesigen und gefährlichen Planeten Mira eine neue Heimat zu errichten.

Nintendo verspricht in der „Xenoblade Chronicles X“ Definitive Edition verbesserte Grafik, neue Story-Elemente und weitere, noch nicht näher genannte Verbesserungen. Ein erster Trailer zeigt die überarbeitete Neuauflage. Der Titel erscheint am 20. März 2025 für die Nintendo Switch.