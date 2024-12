Craftlings – Trailer und Demo-Version erschienen

Der Publisher Raw Fury hat jetzt zusammen mit dem in Deutschland ansässigen Entwicklerstudio ARIANO Games eine Demo-Version von „Craftlings“ veröffentlicht. Diese Demo ist auf Steam zu finden und bietet Einblicke in die Features und Mechaniken des Strategiespiels. Passend zu Jahreszeit ist für eine begrenzte Zeit eine Winter-Challenge-Karte in der Demo enthalten.

Das in einem Pixel-Art-Stil gehaltene Spiel ist in einer Fantasiewelt mit verschiedenen Biomen angesiedelt. Als Spieler gilt es Siedlungen zu bauen, Ressourcen zu sammeln, Produktionsketten zu optimieren und für den Schutz der Bewohner zu sorgen. Das Ganze ist eine Reminiszenz an die Strategiespiele der 90er Jahre.

Hier findet ihr „Craftlings“ und die Demo auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung