Gears of War: Reloaded – Überarbeitete Version des Klassikers erscheint im August

Microsoft kündigte heute mit „Gears of War: Reloaded“ eine überarbeitete Version des ursprünglich im Jahre 2006 veröffentlichten „Gears of War“ an. Die Veröffentlichung erfolgt im August für Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 sowie via Xbox Cloud Gaming.

„Gears of War“ spielt in einer vom Krieg gezeichneten Welt, in der die Menschheit gegen die Locust-Horde kämpft. Diese feindliche Spezies stammt aus den unterirdischen Tiefen des Planeten Sera. Die Handlung folgt Marcus Fenix, einem ehemaligen Soldaten, der nach seiner unehrenhaften Entlassung wieder in den aktiven Dienst zurückkehrt. Zusammen mit seinem Team, dem Delta Squad, nimmt er den Kampf gegen die übermächtigen Gegner auf. Der Fokus liegt auf militärischen Einsätzen, Überlebenskampf und dem Versuch, das Blatt im Krieg zu wenden.

Technische Verbesserungen für moderne Hardwareumgebungen

Das Remaster wurde von The Coalition in Zusammenarbeit mit Sumo Digital und Disbelief entwickelt. Es bietet aktualisierte Grafik mit Unterstützung für 4K-Auflösung, HDR, Dolby Vision und bis zu 120 FPS im Mehrspielermodus. Zudem besitzt die Kampagne keine Ladezeiten mehr.

„Gears of War: Reloaded“ enthält sämtliche Inhalte der Ultimate Edition, darunter zusätzliche Kampagnenabschnitte, alle Multiplayer-Karten und -Modi sowie kosmetische Extras. Das Spiel unterstützt Crossplay und Cross-Progression über alle Plattformen hinweg. Alle Spieler, welche die Ultimate Edition des Originals vor dem 5. Mai 2025 erworben haben, erhalten ein kostenloses Upgrade.

Das Projekt ist Teil des 20-jährigen Jubiläums der „Gears of War-Reihe“. Parallel dazu befindet sich mit „Gears of War: E-Day“ ein Prequel in Entwicklung, für das noch kein Veröffentlichungstermin genannt wurde.

„Gears of War: Reloaded“ erscheint am 26. August 2025 für die Eingangs erwähnten Plattformen.

Quelle: Microsoft