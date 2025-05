Elden Ring Nightreign – Overview-Video

Diesen Monat das eigenständige Multiplayer-Koop-Action-Survival-Spiel „Elden Ring Nightreign“ für PC und Konsolen erscheinen. Das aktuelle Video bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Spielmechaniken, die euch zur Verfügung stehen, um die zahlreichen Herausforderungen in der rauen Welt zu meistern. Der Netzwerktest gab zuvor nur einen kleinen Vorgeschmack auf die Flexibilität des Spiels, da sich die Welt von Limveld bei jedem Durchlauf verändern und anpassen kann.

In „Nightreign“ wählt ihr einen von acht Nachtwandlern, jeder mit verschiedenen Fähigkeiten, und müsst in Dreier-Teams oder wahlweise auch allein drei Tag-Nacht-Zyklen überstehen. Euch erwarten verschiedene Biome, Waffen, Gegner und der sich immer weiter ausbreitende Feuerkreis, dem ihr entkommen müsst, um euch am Ende jedes Tages den Bossgegnern entgegenstellen zu können.

Der Höhepunkt ist am dritten Tag erreicht: Solltet ihr die zweite Nacht überlebt haben, tretet ihr einem der Nachtfürsten gegenüber – neue Bosse in dieser Version des „Elden Ring“-Universums. Für diejenigen, die einen Run nicht schaffen, ist aber nicht gleich alles verloren: Auch nach einer verlorenen Runde erhaltet ihr Relikte, die es euch erlauben, eure Charaktere nach euren Wünschen anzupassen und zu verbessern.

Das Spiel wird am 30. Mai 2025 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr „Elden Ring Nightreign“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel zu den Editionen, gibt es hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung