Elden Ring Nightreign – Koop-Action-Survival-Spiel angekündigt

Bandai Namco Entertainment hat jetzt zusammen mit dem Entwicklerteam von FromSoftware „Elden Ring Nightreign“ angekündigt. Es handelt sich um ein eigenständiges Multiplayer-Koop-Action-Survival-Spiel. Als Spieler versucht ihr allein oder zu Dritt drei Tag-Nacht-Zyklen zu überleben, während ihr die Welt erkundet, Gegner bekämpft und an Stärke gewinnt. Am Ende eines jeden Zyklus müsst ihr euch einem Boss stellen.

Es gibt acht spielbare Charaktere, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Ultimates, zwischen denen ihr wählen könnt. Die Reise führt euch nach Limveld, wo ihr den Tag-Nacht-Zyklus nur mit schnellen Entscheidungen im Kampf und bei der Erkundung überleben könnt, da sich die Karte nachts mit dem Erscheinen der Night’s Tide immer weiter verkleinert. Am Ende jeder Nacht steht euch der Boss dieser Nacht gegenüber.

Ist eine Runde nicht erfolgreich, ist nicht alles verloren – ihr erhaltet Relikte mit denen ihr euren Charakter upgraden und an euren Spielstil anpassen könnt. Zudem wird im Reich des Nightlord das Besiegen von stärkeren Gegnern sowie das Erkunden gefährlicherer Gebiete mit besseren Waffen und Runen belohnt. An Orten der Gnade können die Charaktere hochgelevelt werden, was neue Kräfte freischaltet, die dauerhaft aktiv bleiben. Siegreiche Runden bringen euch näher an das Ziel, den Nightlord zu stürzen und die Geschichten hinter den Helden zu erfahren.

„Elden Ring Nightreign“ soll 2025 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung