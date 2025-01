Two Point Museum – Neuer Trailer

Im März 2025 öffnen sich die Türen von „Two Point Museum“. Dann können die Spieler ihr eigenen Museumsimperium aufbauen. In dem neuen Trailer gibt es einen Vorgeschmack auf die Feinheiten und Herausforderungen als Kurator.

Ein Museum zu leiten, ist ein Balanceakt. Einkünfte werden durch Ticketverkäufe, Spenden und die absolut nachvollziehbaren Preise im Souvenirladen erzielt. Das Geld können die Spieler für Expeditionen, Marketingkampagnen, Werkstätten, Dekorationen, Weiterbildungen und anderes nutzen.

Neben den Finanzen ist auch die Personalverwaltung ein wichtiger Faktor. Das Personal ist das Rückgrat eines jeden Museums. Experten analysieren Exponate und halten sie instand. Hausmeister kümmern sich um die Abfallbeseitigung und arbeiten in Werkstätten. Assistenten verkaufen Tickets und Souvenirs und helfen auf Expeditionen aus, während die Security die Exponate und Spendenkassen bewacht und den Frieden wahrt. Kompetentes Personal hat seinen Preis.

SEGA und Entwickler Two Point Studios veröffentlichen die Management-Simulation „Two Point Museum“ am 04. März 2025 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Wer die digitale Explorer Edition vorbestellt, erhält schon einige Tage früher Zugang, am 27. Februar 2025. Die offizielle Webseite der Entwicklerstudios gibt es hier: KLICK!

