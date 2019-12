Endzone – A World Apart – Die Grundlagen des Spiels werden in einem neuen Video erklärt

Im Frühjahr 2020 startet das Survival-Aufbaustrategiespiel „Endzone -- A World Apart“ in die Early Access-Phase. Publisher Assemble und Entwickler Gentlymad veröffentlichten heute einen „How to play“-Trailer, der euch in rund vier Minuten die Grundlagen des Spiels erklärt.

Das Spiel versetzt euch etliche Jahre in die Zukunft. Im Jahr 2021 brachten Terroristen weltweit Atomkraftwerke zur Explosion und stürzen die Welt ins Chaos. Doch einige wenige Menschen konnten in unterirdische Anlagen fliehen, die man Endzonen nennt. 150 Jahre nach der Apokalypse wagen sich die Menschen wieder an die Oberfläche, wo sie sich ein neues Leben aufbauen.

„Endzone -- A World Apart“ kann ab sofort vorbestellt werden. Zum Early Access-Start kostet das Spiel 23,99€ kosten. Die Vorbesteller dürfen sich über einen Rabatt freuen und das Strategiespiel ab sofort für 20,99€ in der Standard Edition kaufen. Außerdem steht ein Supporter Pack zum Kauf bereit, das mit 30,99€ zu Buche schlägt. Das Paket enthält als Bonus den Soundtrack.

Die Early Access-Phase erfolgt über Valves Distributionsplattform Steam. Die offizielle Webseite findet ihr direkt unter diesem Link. Dort könnt ihr „Endzone -- A World Apart“ direkt erwerben.

Endzone - A World Apart | How To Play Trailer | DE

Quelle: Pressemitteilung