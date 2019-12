Monkey King: Hero is Back – „Mind Palace“ und Hard-Mode erschienen

Knapp einen Monat nachdem THQ Nordic, Sony Interactive Entertainment (SIE) und Oasis Games Limited den ersten DLC „Uproar in Heaven“ für „Monkey King: Hero is Back“ veröffentlichen haben, folgte jetzt der zweite DLC mit dem Titel „Mind Palace“. Dieser kostet 9,99 Euro (UVP) und ist für PC und PlayStation 4 erhältlich.

Während der Große Weise all die Jahrhunderte in dem Kristall gefangen war, bewahrte er ein Geheimnis: nämlich die Tatsache, dass er in Wirklichkeit fleißig trainiert. Obwohl der Große Weise vom Buddha höchstpersönlich tief in den Elementenbergen in einen Kristall eingesperrt wurde, hat er niemals aufgegeben.

Durch den DLC kann man dieses Training selbst erleben, während eine Reihe von Missionen durch Level freigeschaltet werden, die voller Gimmicks sowie Fallen sind, und sich von allen im Hauptspiel unterscheiden sollen.

Hinzu gibt es mit den beiden kostenlosen Modi „Paradise“- und „Desperation“ zwei neue Schwierigkeitsgrade für „Monkey King: Hero is Back“. Während der „Paradise Mode“ für all jene ist, die ohne Stress die Story genießen möchten, richtet sich der „Desperation Mode“ an Spieler, die eine echte Herausforderung suchen -- ein Treffer endet tödlich.

Monkey King: Hero is Back - DLC Trailer - Episode 2: Mind Palace

Quelle: Pressemitteilung